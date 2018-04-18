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Denizlispor'un Samsun kabusu

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü kendisi gibi 34 puanı bulunan düşme hattındaki Samsunspor'la deplasmanda sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak Denizlispor, rakibi karşısında son yıllarda yaşadığı şanssızlığını...

Denizlispor'un Samsun kabusu

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü kendisi gibi 34 puanı bulunan düşme hattındaki Samsunspor'la deplasmanda sezonun en kritik sınavlarından birine çıkacak Denizlispor, rakibi karşısında son yıllarda yaşadığı şanssızlığını kırmak istiyor. 
Ligin ilk yarısında evinde 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek ikili averajda üstünlük sağlamak isteyen Denizlispor, 24 Şubat 2013'ten bu yana Samsunspor karşısında üstünlük kuramadı.
İki takım arasında oynanan son 9 maçta Samsunspor 6 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 3 maç beraberlikle sonuçlandı. Yeşil-siyahlılar, son 3 randevuda rakip fileleri bile sarsamadı. Denizlispor, pazar günü kazanması halinde 1883 gün sonra rakibini mağlup etmiş olacak. Son 3 deplasman maçında Adana Demirspor, Altınordu ve Balıkesirspor Baltok'a mağlup olan Denizlispor, rakibinin iç sahadaki 8 haftalık yenilmeme serisini sonlandırmak istiyor.
 

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