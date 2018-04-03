Denizlispor'un mutlu haftası

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,() - SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Ankaragücü'nü 3-1 yenerek aylar sonra düşme potasından uzaklaşan Denizlispor, 29'uncu haftayı en karlı kapatan ekiplerden biri oldu. Ateş hattından çıkıp son 5 haftaya umutlu giren yeşil-siyahlıların, alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Eskişehirspor'un maçlarını kaybetmesi sevinci iki katına çıkardı. İki ekibi sıralamada altına alan Denizlispor, bu hafta deplasmanda karşılaşacağı Balıkesirspor Baltok karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Asbaşkan Ali Fırat, kalan 5 haftada 15 puana talip olduklarını belirterek, "Her karşılaşmaya final havasında çıkacağız. Tüm maçları kazanacak gücümüz var. Bu haftayı çok iyi bitirdik. Biz iyi bir takımız. Kazandıkça sorun yok, rakiplerin durumu bizi ilgilendirmiyor. Önce Balıkesirspor maçını kazasız geçmeliyiz. Tek korktuğum Samsunspor'la deplasmanda oynayacağımız müsabaka. Orada elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" yorumunu yaptı.