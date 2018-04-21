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Denizlispor'un kritik haftası

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 haftaya küme düşme korkusuyla giren Denizlispor, yarın kendisiyle aynı puanda olan ve averaj farkıyla düşme hattında yer alan Samsunspor'a konuk olacak.  Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te...

Denizlispor'un kritik haftası

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 haftaya küme düşme korkusuyla giren Denizlispor, yarın kendisiyle aynı puanda olan ve averaj farkıyla düşme hattında yer alan Samsunspor'a konuk olacak. 
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak maçı Özgür Yankaya yönetecek. Denizlispor'da final niteliğindeki mücadele öncesi cezalı Ziya dışında eksik bulunmuyor. Gaziantepspor ve Manisaspor'un küme düşmeyi garantilediği ligde küme düşen üçüncü takım olmak istemeyen Denizlispor ve Samsunspor, son 3 maça 34'er puanla girdi. 
Mücadeleyi kazanan taraf, kurtuluş yolunda büyük avantaj elde edecek. Kalan maçlarını son sıradaki zayıf Gaziantepspor ve Play-Off hattındaki Boluspor'la oynayacak Denizli'de yönetim, Samsun randevusunun galibiyet primlerini 20'şer bin TL olarak belirledi. Yeşil-siyahlılar, beraberliğe ise 10'ar bin TL prim ödeyecek. 
Son 3 deplasman maçından mağlubiyetle ayrılan Denizlispor, ikili averajda da geride kalmak istemediği Samsunspor'la sezonun ilk yarısında oynanan maçtan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Teknik direktör Fatih Tekke, kazanan tarafın lige tutunmak için büyük avantaj elde edeceğini söyledi.
 

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