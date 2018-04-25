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Denizlispor'un korkusu rehavet

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,() - SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Çaykur Rizespor ve düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran Denizlispor, bu hafta Gaziantepspor mücadelesi öncesi rehavet korkusu...

Denizlispor'un korkusu rehavet

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ,() - SPOR Toto 1'inci Lig'de lider Çaykur Rizespor ve düşme hattındaki direkt rakibi Samsunspor'la oynadığı son 2 maçtan beraberlik çıkaran Denizlispor, bu hafta Gaziantepspor mücadelesi öncesi rehavet korkusu yaşıyor. Evinde son 5 maçı 3 galibiyet, 2 beraberlikle geçen, aylar önce düşmesi kesinleşen zayıf Gazintepspor karşısında sürpriz bir kayıp yaşamak istemeyen Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, oyuncularını rehavete girmemeleri konusunda uyarıyor. Sezonun son 2 haftası öncesi düşme hattındaki Samsunspor'la puan puana olan Denizlispor, bu mücadeleyi kazanarak final haftasına puan avantajıyla girmeyi hedefliyor.
Maç öncesi futbolculara Samsunspor beraberliğinin 10'ar bin TL'lik primlerini dağıtıp moral aşılayacak yönetim, hayati öneme sahip Gaziantepspor galibiyetine de 20'şer bin TL prim ödeyecek. Yönetimin geçen hafta yaptığı destek çağrısı üzerine iş adamı Bayramcan Yılmaz, kulübe 20 bin TL bağış yaptı. Eze'nin sakatlığının sürdüğü yeşil-siyahlılarda ameliyat olduğu kasık bölgesindeki ağrıları süren Lazic'in de maçta forma giymesi beklenmiyor. Samsun deplasmanında takım arkadaşı Veli'nin tekmesinin geldiği yüzündeki şişlik devam eden Cenk ise hafta sonuna yetişecek. Gaziantep maçının biletleri gold ve VIP 50, kapalı B ve D üst 10, kapalı alt ve E üst, maraton, kale arkası ve misafir 5 TL'den satışa çıktı.

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