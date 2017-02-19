Denizlispor'un konuğu Sivasspor

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda aldığı 3-1'lik Evkur Yeni Malatyaspor'a mağlubiyeti ile galibiyet hasreti 3 maça çıkan Denizlispor, 21'inci hafta randevusunda yarın evinde Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Koray Gençerler, Cumhur Altay ve Seyfettin Ünal hakem üçlüsü yönetecek. Karşılaşmanın biletleri kale arkası 10, açık 15, A kapalı 20, B ve D üst kapalı 25 TL'den satılacak. Ligde 26 puanı bulunan yeşil siyahlı ekip, ilk yarıda deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 35 puanlı Sivasspor'u seyircisi önünde de dize getirerek ilk 6 iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan Horoz'da galibiyet primi 100 bin TL.