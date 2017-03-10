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Denizlispor'un konuğu Boluspor

TFF 1'inci Lig'de Samsunspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın görevi bırakıp, sonrasında istifasını geri almasıyla haraketli bir haftayı geride bırakan Denizlispor, yarın play off hesapları yapan Boluspor'u konuk edecek....

Denizlispor'un konuğu Boluspor
TFF 1'inci Lig'de Samsunspor yenilgisinin ardından Teknik Direktör Ali Tandoğan'ın görevi bırakıp, sonrasında istifasını geri almasıyla haraketli bir haftayı geride bırakan Denizlispor, yarın play off hesapları yapan Boluspor'u konuk edecek.
Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mübabakayı Abdullah Yılmaz yönetecek.
Yeşil siyahlılarda sakatlıkları süren Sankoh ve Veli'nin durumu maç saatinde netleşecek. 
TRT Avaz'dan naklen yayınlanacak karşılaşmanın bilet fiyatları tüm tribünlerde tam 10, öğrenci 5 TL olarak belirlendi. Ligde son 6 maçta 3 yenilgi ve 3 beraberlik alırken galibiyeti unutan yeşil-siyahlı ekip kötü gidişe son vermeyi hedeflerken, "Boluspor'u yenip yeni bir sayfa açacağız" diyen Teknik Direktör Ali Tandoğan, taraftarlardan destek istedi. Denizlispor'da Kappel ve Alperen ise sarı kart sınırında bulunuyor. 

   

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