Denizlispor'un kamp tarihi belli oldu

Diğer taraftan, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Denizlispor’da prensipte anlaşma sağlanan savunma oyuncuları sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru’nun pazartesi günü kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İç transfer çalışmaları kapsamında ise deneyimli orta saha oyuncusu Aissati’nin durumunda ise belirsizlik sürüyor. Aissati’ye son teklifini veren Denizlispor’da bekleyiş devam ederken, Faslı oyuncunun hafta başında kararını vereceği, eğer anlaşma sağlanamazsa yeşil-siyahlı ekibin diğer alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.
Diğer taraftan, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Denizlispor’da prensipte anlaşma sağlanan savunma oyuncuları sağ bek Lopes ve stoper Sapunaru’nun pazartesi günü kente gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı belirtildi. İç transfer çalışmaları kapsamında ise deneyimli orta saha oyuncusu Aissati’nin durumunda ise belirsizlik sürüyor. Aissati’ye son teklifini veren Denizlispor’da bekleyiş devam ederken, Faslı oyuncunun hafta başında kararını vereceği, eğer anlaşma sağlanamazsa yeşil-siyahlı ekibin diğer alternatif isimlere yöneleceği kaydedildi.