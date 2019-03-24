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Denizlispor'un gol makineleri

DENİZLİ, ()  SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek milli araya 54 puan ve zirvede 6 puanlık avantajla lider giren Denizlispor'da 4 futbolcu toplam 33 kez ağları sarsarak 8 takımın attığı gol sayısını...

Denizlispor'un gol makineleri

DENİZLİ, () 

SPOR Toto 1. Lig'de son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'u 3-1 yenerek milli araya 54 puan ve zirvede 6 puanlık avantajla lider giren Denizlispor'da 4 futbolcu toplam 33 kez ağları sarsarak 8 takımın attığı gol sayısını geride bıraktı. Yeşil-siyahlıların hücumdaki en önemli oyuncuları Mehmet Akyüz 10, Ziya ve Recep 8'er, Burak Çalık da 7 gol atarak Karabükspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Giresunspor, İstanbulspor, Adanaspor, Balıkesirspor ve Boluspor'u geçti. 
Ümraniyespor ve Afjet Afyonspor da 26 haftada 33 kez ağları sarsarak 4 Denizlisporlu futbolcuya anca yetişti. Şampiyonluğa koşan Denizlispor'da atılan 43 golün 33'üne imza atan Mehmet, Recep, Ziya ve Burak kalan 8 haftada teknik direktör Yücel İldiz'in yine en önemli kozları olacak. Ege ekibinde 4 futbolcudan sonra takımın en skorer ismi ise ikinci yarıda Ankaragücü'nden kadroya dahil edilen Lanre Kehinde oldu. Nijeryalı forvet 7 maçta takımına 3 gollük bir katkı sağladı.

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