Denizlispor'un galibiyet serisi sona erdi

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste 3 galibiyet aldıktan sonra Grandmedical Manisaspor ile karşılaşan ve 2-1'lik skorla öndeyken galibiyeti 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un ayağından gelen golle kaçıran Denizlispor, düşme hattından sıyrılma fırsatını tepti.

Spor Toto 1'inci Lig'de Denizlispor'un tek basamak üzerindeki Adana Demirspor da Eskişehirspor'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçların ardından Adana temsilcisi 28 puana ulaşırken Denizlispor, rakibinin 1 puan ve 1 basamak gerisinde düşme hattında yer aldı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki 4 maçlık performansıyla alkış alan yeşil-siyahlı ekip, çarşamba günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

