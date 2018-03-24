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Denizlispor'un borcu 19 milyon TL

DENİZLİ, () Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un toplam borcu 19 milyon TL olarak açıklandı. Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün açıklama yapan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, FIFA'da karar bekleyen...

Denizlispor'un borcu 19 milyon TL

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor'un toplam borcu 19 milyon TL olarak açıklandı.
Haluk Ulusoy Tesisleri'nde dün açıklama yapan Denizlispor Başkan Yardımcısı Taner Atilla, FIFA'da karar bekleyen bir dosyalarının olmadığını belirterek, devre arasında yapılan transferlerin 4.5 milyon TL'ye mal olduğunu dile getirdi.
Ligde son 6 haftaya kurtuluş hattının 1 puan gerisinde giren Denizlispor'da 90+5'inci dakikada gelen golle kaybedilen Altınordu deplasmanı sonrası Merkez Hakem Kurulu'na itirazda bulunduklarını belirten Atilla, "Ligin en kritik haftalarındayız ve artık aleyhimize yapılan bariz hatalar nedeniyle sabrımız taştı. Bundan sonraki maçlarımızda daha adaletli ve tecrübeli hakemlerin atanmasını rica ettik. Telafisi olmayan bu haftalarda bu şekilde maç kaybetmek istemiyoruz" dedi.
ANKARAGÜCÜ UYARISI
Sezona milli maçlar nedeniyle verilen aradan sonra Süper Lig için mücadele eden Ankaragücü'nü sahasında ağırlayacak Denizlispor'da teknik direktör Fatih Tekke, futbolcularını uyardı. Ligin en güçlü takımlarından biriyle oynayacaklarını hatırlatan genç teknik adam, "Ankaragücü özellikle duran toplarda uzun boylu futbolcularıyla çok etkili. İstekli ve coşkulu oynamalıyız. İyi bir takımız. Kolay gol yememeliyiz. Yakaladıklarımızı atmalıyız. Bize iyi oyun ve puan lazım" diye konuştu.
 

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