Denizlispor'un Akhisar harekatı

DENİZLİ, () -

SPOR Toto Süper Lig'e 9 yıl aradon sonra geri dönen Denizlispor, transferde ligden düşen Akhisarspor'dan birçok isme kanca attı. Denizlispor'da Akhisar'da forma giyen altyapısında yetiştirdiği eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la söz kestiği iddia edilirken orta saha oyuncusu Sissoko, sağ bek Zeki Yavru, stoper Caner Osmanpaşa, sağ kanat Barbosa da yeşil-siyahlıların listesinde. Henüz transferde hiçbir isme imza attırmayan Denizlispor'un adı Galatasaraylı Muğdat Çelik, Kayserisporlu Oliveira Lopes, Arten Kravets ve Cristian Sapunaru, Bursasporlu Yusuf Erdoğan ile Aytaç Kara'yla da anılıyor.

Yeşil-siyahlıların dış transferde Hatayspor'dan Caner Hüseyin Bağ ve Murat Paluli'nin transferlerini ise bitirmek üzere oldukları iddia edildi. Son 3 sezondur Hatay formasını giyen 29 yaşındaki orta saha Caner Hüseyin, bu yıl 1. Lig'de Play-Off finali oynayan Hatayspor'da 5 gol attı. 25 yaşındaki sağ bek Murat Paluli ise Hatay'da bu yıl 33 lig maçında görev yaptı. Denizlispor, bayram tatilinin ardından iç transferde Kerem Can, Aissati, Stackhowiak gibi isimlere resmi sözleşme imzalatmayı planlıyor.

NECİP UYSAL GÜNDEMDE

BEŞİKTAŞ'taki 10 yıllık kariyerinin ardından teknik direktör Abdullah Avcı tarafından kadroda istenmediği öğrenilen Necip Uysal, Denizlispor'un radarına girdi. Yeşil-siyahlıların 28 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif götürmeye hazırlandığı belirtildi. Necip, 2009 yılından bu yana profesyonel kariyerinde yalnız Beşiktaş'ın formasını giydi.

SPONSORDAN 1 MİLYON EURO

DENİZLİSPOR'un 5 yıllığına isim sponsorluğu anlaşması yaptığı Yukatel, kulübe ilk ödemeyi gerçekleştirdi. Firmadan kulübe 1 milyon Euro sponsorluk kaynağı aktarıldığı belirtildi. Horoz, sözleşme gereği 5 yıl boyunca firmanın isim ve forma sponsorluğunu taşıyacak.