Denizlispor'un 4 kader haftası

TÜRKİYE 1'inci Ligi'nde ilk 6'ya girme mücadelesi veren Denizlispor'da pazartesi günü iç sahada oynanacak Sivasspor karşılaşmasının son hazırlıkları yapılırken teknik sorumlu Ali Tandoğan, önlerindeki 4 maçlık periyodun play off yarışında büyük önem taşıdığını söyledi.

Sivasspor müsabakasından sonra Mersin İdmanyurdu deplasmanına gidip ardından Samsunspor ve Boluspor'la iç sahada oynayacaklarını hatırlatan Ali Tandoğan, "Hedefimiz bu 4 maçı kayıpsız geçip play off hattına girmek" dedi.

Pazartesi günü konuk edecekleri Sivasspor'un geçen sezon Süper Lig'den düşen kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu kaydeden Ali Tandoğan, "Çok tecrübeli oyunculardan kurulu güçlü bir kadroya sahip olan rakibimizin tek hedefi Süper Lig'e geri dönmek. Zor bir doksan dakika bizi bekliyor. Ancak taraftarımızın desteği ile bu engeli kayıpsız aşacağımıza inanıyorum" dedi.

Bu arada yönetim, bilet fiyatlarını kale arkası 10, açık 15, A kapalı 20, B ve D üst kapalı 25 TL olarak belirledi.