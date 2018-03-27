Denizlispor'un 4 hesabı

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor, kalan 6 maçın en az 4'ünü kazanıp kurtuluşunu ilan etmeyi hedefliyor.

Ligde kurtuluş barajının 1 puan gerisinde, 30 puanla düşme hattında bulunan yeşil-siyahlı ekip, bu hafta pazar günü zirve yarışındaki Ankaragücü'nü ağrıladıktan sonra Balıkesirspor Baltok (D), Çaykur Rizespor, Samsunspor (D), Gaziantepspor ve Boluspor (D) maçlarıyla sezonu tamamlayacak.

Hem ilk 6 sıra içindeki Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Boluspor, hem de alt sıralardaki rakipleri Samsunspor ve Gaziantepspor'la karşılaşacak olan Denizlispor, 4 galibiyetin ligde kalmaya yeteceğini hesaplıyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde oynanan son 7 maçta alınan 4 galibiyet, kalan haftalar öncesi camiayı umutlandırıyor.

