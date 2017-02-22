Denizlispor umut dolu

TFF 1'inci Lig'de evinde son dakika golüyle Sivasspor'a 3-2 mağlup olan Denizlispor'da skor üzse de futbolcuların mücadelesi teknik heyete umu verdi. Mersin İdmanyurdu deplasmanına hazırlanan Denizlispor'da Teknik Direktör Ali Tandoğan, Şemikler Haluk Ulusoy Tesisleri'nde bugünkü idman öncesi Sivasspor karşısında sergilenen mücadeleci oyun için futbolcularına teşekkür edip, yapılan hataları da tek tek anlattı.

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, 4 haftadır kazanamadıklarını ancak bunun endişe verici bir durum olmadığını söyleyerek, "Takımın oyunu gelecek maçlar için ümit verici. Sivasspor'a son dakika golüyle kaybettik ama futbol bizi memnun etti. Yenilgiyi hak etmedik. Kalan 13 karşılaşmada alabileceğimiz 30 puan var. Play off hedefimizden uzaklaşmış değiliz. Hedefimiz Mersin'den 3 puanla dönüp, üst üste evimizde Samsunspor ve Boluspor'u mağlup etmek" dedi.

