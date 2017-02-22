Denizlispor umut dolu

Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, 4 haftadır kazanamadıklarını ancak bunun endişe verici bir durum olmadığını söyleyerek, "Takımın oyunu gelecek maçlar için ümit verici. Sivasspor'a son dakika golüyle kaybettik ama futbol bizi memnun etti. Yenilgiyi hak etmedik. Kalan 13 karşılaşmada alabileceğimiz 30 puan var. Play off hedefimizden uzaklaşmış değiliz. Hedefimiz Mersin'den 3 puanla dönüp, üst üste evimizde Samsunspor ve Boluspor'u mağlup etmek" dedi.
Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, 4 haftadır kazanamadıklarını ancak bunun endişe verici bir durum olmadığını söyleyerek, "Takımın oyunu gelecek maçlar için ümit verici. Sivasspor'a son dakika golüyle kaybettik ama futbol bizi memnun etti. Yenilgiyi hak etmedik. Kalan 13 karşılaşmada alabileceğimiz 30 puan var. Play off hedefimizden uzaklaşmış değiliz. Hedefimiz Mersin'den 3 puanla dönüp, üst üste evimizde Samsunspor ve Boluspor'u mağlup etmek" dedi.