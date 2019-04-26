Denizlispor'u uyku tutmuyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de pazar günü Süper Lig yolunda evinde Balıkesirspor Baltok'la kader maçlarından birine çıkacak Abalı Denizlispor'da heyecan tavan yaparken, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, "Bu maçla yatıp kalkıyoruz. Hiçbirimizde uyku diye bir şey kalmadı" diye konuştu.

Yıllardır bekledikleri Süper Lig özlemine bu hafta son verebileceklerini ifade eden Ali Fırat, "Takipçilerimiz Osmanlıspor'un puan kaybetmesini, Hatayspor'un da yenilmesini bekleyeceğiz. Biz de evimizde galip gelirsek 3 hafta kala Süper Lig biletini cebimize koyarız. Umarım her şey beklediğimiz gibi olur" diye konuştu.

Rakiplerin kaybetmemesi halinde de yine büyük avantajın kendilerinde olacağını vurgulayan Fırat, "Öncelikle biz kazanacağız. Sahadan 3 puanla ayrılırsak büyük ölçüde Süper Lig'e çıkarız. Taraftarlarımızın da büyük bir heyecan yaşadığını biliyorum. Tüm Denizli bu maça kilitlendi. Emeklerimizin karşılığını alacağız" dedi.

Tüm sezon boyunca Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım dolduran Denizlisporlu futbolseverler biletlere hücum etti. Çarşamba günü satışa sunulan VIP, gold, kapalı, maraton ve kale arkası biletlerinin tamamen tükendiği ifade edildi.