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Denizlispor'u son anlar yakıyor

DENİZLİ, () Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2'sinde son saniyelerde puan kaybetti.  Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3'üncü dakikada rakip...

Denizlispor'u son anlar yakıyor

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'nci Lig'de kümede kalma yarışı veren Denizlispor, oynadığı son 4 maçın 2'sinde son saniyelerde puan kaybetti. 
Evinde Grandmedical Manisaspor karşısında mücadeleyi önde götürürken 90+3'üncü dakikada rakip kaleci Göktuğ'un attığı santrası yapılmayan golle 2-2 berabere kalan Denizlispor, son Altınordu deplasmanını ise 90+5'inci dakikadaki frikik golüyle 2-1 kaybetti. 
Denizlispor, bu kayıplarla düşme hattından aylar sonra sıyrılma fırsatını tepti. Ligde kurtuluş barajındaki Eskişehirspor'un 1 puan gerisinde olan yeşil-siyahlılar, sezona milli maçlar nedeniyle verilen 1 haftalık arada 3 günlüğüne izne çıktı. 
Öte yandan Denizlispor'da sakatlıkları bulunan Eze, Kerem Can ve Ziya'nın lige verilen arada iyileşmeleri bekleniyor.
 

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