Denizlispor'u haciz gerdi

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan Denizlispor'un banka hesaplarına 2014 yılından kalan 12 bin TL'lik borç yüzünden haciz geldiği öğrenildi. Kulüpte eski başkanlardan Mehmet Özsoy'dan o dönem aldığı senetleri tahsil edemeyen bir restoran sahibi, faizleriyle birlikte 19 bin TL'ye ulaşan alacağı için kulüp hesaplarına haciz koydurdu. Küçük bir meblağ yüzünden hesaplarının bloke edilmesi üzerine küplere binen Başkan Ali Çetin, "Banka hesapları gelen haciz nedeniyle işlem yapılamaz hale geldi. Tüm şehrin seferberlik ilan edip bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı bu dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir. İsimler gelip geçicidir. Aslolan Denizlispor'dur. Kimse Denizlispor'a bu şekilde zarar veremez" dedi.

Yeşil-siyahlılarda baldırında çekme meydana gelen Mehmet Akyüz'ün antrenmanı yarıda bırakması teknik heyeti korkuturken tecrübeli yıldızın tedbir amaçlı MR'ı çekildi.