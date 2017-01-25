Denizlispor transfer yasağını kaldıramadı

Kamara ve kulubüyle daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını söyleyen Urkay, "Bu futbolcu için bonservis peşinatı olarak 50 bin euro ödeyecektik. Chibuke'yle de 1 ay önce prensip anlaşmasına varmıştık. İki futbolcu da bir ay bizi bekledi. Transfer yasağını çözemeyince Chibuke, İsrail'e gitti, biz de Fransa ekibini arayıp yasağı kaldıramadığımızı, transferden vazgeçtiğimizi bildirdik. Bu saatten sonra transfer yapmanın da anlamı yok. Şimdi amacımız en azından önümüzdeki günlerde yasağı kaldırtmak" dedi. Yönetim, geçen hafta istifa eden Veli Çıtışlı'nın istifasını kabul ederken deplasman beraberliklerine 25 bin TL prim dağıtma kararı aldı.
Kamara ve kulubüyle daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını söyleyen Urkay, "Bu futbolcu için bonservis peşinatı olarak 50 bin euro ödeyecektik. Chibuke'yle de 1 ay önce prensip anlaşmasına varmıştık. İki futbolcu da bir ay bizi bekledi. Transfer yasağını çözemeyince Chibuke, İsrail'e gitti, biz de Fransa ekibini arayıp yasağı kaldıramadığımızı, transferden vazgeçtiğimizi bildirdik. Bu saatten sonra transfer yapmanın da anlamı yok. Şimdi amacımız en azından önümüzdeki günlerde yasağı kaldırtmak" dedi. Yönetim, geçen hafta istifa eden Veli Çıtışlı'nın istifasını kabul ederken deplasman beraberliklerine 25 bin TL prim dağıtma kararı aldı.