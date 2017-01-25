Denizlispor transfer yasağını kaldıramadı

TFF 1'inci takımlarından Denizlispor, FIFA'nın geçen sezon takımda forma giyen Bulgar stoper Dimov'un alacağı için kulübe verdiği 2 dönem transfer yasağını kaldıramadı. Haftalardır yasağı kaldırmak için çaba harcayan yeşil siyahlıların prensip anlaşmasına vardığı Chibuike, İsrail'in Hapoel Hayfa kulübüyle sözleşme imzaladı. Denizlispor yönetimi, transfer yasağının kalkmaması üzerine Fransa'da forma giyen golcü Kamara'dan da vazgeçti. Başkan Süleyman Urkay, FIFA'nın yaptıkları başvuruya rağmen yasakla ilgili karar vermediğini belirterek, "Bu transfer dönemini kaçırdık" diye konuştu.

Kamara ve kulubüyle daha önce prensip anlaşmasına vardıklarını söyleyen Urkay, "Bu futbolcu için bonservis peşinatı olarak 50 bin euro ödeyecektik. Chibuke'yle de 1 ay önce prensip anlaşmasına varmıştık. İki futbolcu da bir ay bizi bekledi. Transfer yasağını çözemeyince Chibuke, İsrail'e gitti, biz de Fransa ekibini arayıp yasağı kaldıramadığımızı, transferden vazgeçtiğimizi bildirdik. Bu saatten sonra transfer yapmanın da anlamı yok. Şimdi amacımız en azından önümüzdeki günlerde yasağı kaldırtmak" dedi. Yönetim, geçen hafta istifa eden Veli Çıtışlı'nın istifasını kabul ederken deplasman beraberliklerine 25 bin TL prim dağıtma kararı aldı.