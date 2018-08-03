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Denizlispor Tisdell'i bitirdi

DENİZLİ, () SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kızılcahamam kampında denemeye aldığı Tonia Tisdell'i renklerine bağladı. Kampta gösterdiği performansla teknik direktör Osman Özköylü'nün gözüne giren Liberyalı kanat oyuncusuyla...

Denizlispor Tisdell'i bitirdi

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, Kızılcahamam kampında denemeye aldığı Tonia Tisdell'i renklerine bağladı. Kampta gösterdiği performansla teknik direktör Osman Özköylü'nün gözüne giren Liberyalı kanat oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Tisdell'in maç başına ücret alacağı vurgulandı.
Türkiye'deki kariyerine 2009 yılında Osmanlıspor'da başlayan Tisdell, Karşıyaka, Ankaragücü, Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor formalarını terletti. Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde görev yapan 26 yaşındaki futbolcu 8 maça çıktı. Tisdell, sarı-lacivertlilerle Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

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