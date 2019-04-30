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Denizlispor telafiyi Başkent'te yapacak

Deniz TOKAT / DENİZLİ,( ) - Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok beraberliğiyle evindeki son 5 maçı kazanamayıp Süper Lig yolunda avantajı kaçıran Abalı Denizlispor deplasman karnesine güveniyor. Pazar günü liderlik koltuğunda oturan...

Denizlispor telafiyi Başkent'te yapacak

Deniz TOKAT / DENİZLİ,( ) - Spor Toto 1'inci Lig'de Balıkesirspor Baltok beraberliğiyle evindeki son 5 maçı kazanamayıp Süper Lig yolunda avantajı kaçıran Abalı Denizlispor deplasman karnesine güveniyor. Pazar günü liderlik koltuğunda oturan Gençlerbirliği'ne konuk olacak yeşil-siyahlılar, dış sahada en başarılı performans gösteren ekip unvanını aldı. Deplasmanda oynadığı 15 maçın 10'unu galibiyetle bitiren Ege ekibi, 3 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Son 4 deplasman maçını kayıpsız geçen Denizlispor rakip ağlara 26 gol bırakıp 18 kez de topu filelerinde gördü. Denizlispor topladığı 63 puanının 33'ünü gurbette hanesine yazdırdı. 
Teknik direktör Yücel İldiz, iç sahada hesapta olmayan kayıplar yaşadıklarını belirterek, "Enteresan bir tablo oluşturduk. Evde kaybedip dışarıda telafi ediyoruz. Balıkesirspor maçını mutlak kazanmalıydık. Artık Gençlerbirliği karşılaşmasına odaklanacağız. Ankara'dan istediğimiz sonucu alıp Süper Lig için önemli bir adım atmayı amaçlıyoruz" dedi.
Lider Gençlerbirliği'ne Süper Lig için 1 puanın yeterli olacağını ifade eden İldiz, "Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Dar bir kadroyla mücadele ediyoruz. Zorlukları yaşıyoruz. Şu ana kadar mevcut oyuncularım tüm sıkıntılara göğüs germeyi başardı. Süper Lig'e yükselmemiz biraz gecikti ama sonunda gülen taraf olacağız" yorumunu yaptı. 
İKİSİ BİRDEN ÇIKABİLİR
Süper Lig yolunda bu hafta lider Gençlerbirliği ile takipçisi Abalı Denizlispor'u pazar günü karşı karşıya getirecek maçta iki takımın birden mutlu sona ulaşma ihtimali bulunuyor. Ligde cuma günü oynanacak maçta 58 puanla üçüncü sıradaki Hatayspor, deplasmanda Boluspor'u yenemezse 67 puanlı lider Gençlerbirliği sahaya bile çıkmadan Süper Lig'e yükselecek. 63 puanlı Denizlispor'un 5 puan gerisinde yer alan Hatayspor kazanamazsa yeşil-siyahlılara da bitime 2 maç kala Süper Lig'e ulaşmak için Gençlerbirliği'ni yenmesi yetecek. 

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