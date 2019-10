Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz

SÜPER Lig'de 4 maçtır galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, son haftalarda kaçırdıkları goller nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını belirterek, "Malatyaspor karşısında iyi futbol, puan ve puanlar adına her şeyi yapacağız. İki haftadır kaçırdıklarımızı bu hafta atmak istiyoruz" dedi.

Cuma günü deplasmanda oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını Haluk Ulusoy Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdüren yeşil-siyahlılarda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İldiz, "Milli maç arasından sonra iyi başlamak istiyorduk. Skorlar istediğimiz gibi gitmedi. Sahamızda 2 maç kaybetmek hoş olmadı. Son oynadığımız Kasımpaşa maçı bizim için trajik bir karşılaşma oldu. Oyun adına her şeyi yaptık ancak inanılmaz goller kaçırınca kaybeden taraf olduk. Skorlara bakıldığında ikinci periyoda iyi başlamadık. Malatyaspor karşısında zorlu bir müsabaka oynayacağız. İyi futbol, puan ve puanlar adına bu karşılaşmada her şeyi yapacağız" dedi.

Son karşılaşmalarda oyun olarak iyi bir performans ortaya koyduklarını ancak istedikleri golü atamadıklarını ifade eden Yücel İldiz, "Şanssızlığımızı kırmak istiyoruz. Denizlispor olarak futbolun gereği neyse sahada yapacağız. Çağdaş futbol adına, kentimizi en iyi temsil etme anlamında, sahada gereken mücadeleyi her zaman vereceğiz. Bundan ben ve ekibim taviz vermeyeceğiz. Futbolda bazen istediğiniz şeyler olmayabiliyor. Topun çizgiyi geçmesi gerekiyor. Son iki maçta her şeyi yaptık ancak çizgiyi geçemedik. İnşallah bu sefer futbol şansı da yanımızda olur ve topları içeri sokarız. İki haftadır kaçırdıklarımızı bu hafta atmak istiyoruz" diye konuştu.

Süper Lig'de Denizlispor, bu hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olduktan sonra sezona verilecek milli maç arası sonrası 20 Ekim'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

RODALLEGA'YA GÜVENİ TAM

Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray ağlarını sarstıktan sonra 5 maçtır suskun kalan Kolombiyalı yıldız Hugo Rodallega'ya destek verdi. Rodallega'nın son haftalarda kaçırdığı gol pozisyonları hakkında konuşan İldiz, "Hugo Rodallega ve diğer futbolcularımla sürekli görüşüyorum. Sadece o gol kaçırmıyor. Rodallega lider oyuncumuz olduğu için onun kaçırdıkları çok ön plana çıkıyor. Bu nedenle bu baskıyı kaldıracak olgunlukta ve tecrübede bir futbolcu. Oyuncu arkadaşlarımla görüştüğümde, 'Hocam iyiyiz. Kötü giden bir şey yok. Kaçırdıklarımızı atacağız' dediler. Bu konuda oyuncularımın üzerinde baskı oluşturmak istemiyorum. Hugo Rodallega da çok tecrübeli bir isim. Özellikle bu mevkide oynayan arkadaşlar gol atamadıkça ister istemez o baskıyı hissediyor. Ancak bir gol atarsa da gerisi gelir" şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Futbolcuların ısınma hareketlerinden detay görüntüler

- Futbolcuların kısa pas çalışmasından görüntüler

- Teknik Direktör Yücel İldiz ile röportaj