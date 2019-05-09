Denizlispor Teknik Direktörü İldiz: Denizli'ye bayram yaşatmak istiyoruz

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü konuk edeceği sonuncu Kardemir Karabükspor'u yenmesi halinde diğer sonuçlara bakmaksızın Süper Lig'e adını yazdıracak Abalı Denizlispor'da teknik direktör Yücel İldiz, kente bayram yaşatmak istediklerini söyledi.

Kazanmaları halinde bitime 1 hafta kala Süper Lig'i garantileyeceklerini hatırlatan deneyimli teknik adam, "Buralara gelene kadar gerçekten çok zorlu bir dönemden geçtik. Zorlu maçlara çıktık ve sahamızda beklemediğimiz kayıplar yaşadık. Şimdi son bir adım kaldı. Gerek memleketimiz Denizli'de gerek futbol kamuoyunda Denizlispor'un ne olduğunu bir kez daha herkes görmüş oldu. Kazandığımız taktirde matematiksel hesapları bitirmiş olacağız. Pazar akşamı galip gelerek Denizlilere bayram yaşatırız" diye konuştu.

Taraftarların her zaman kendilerine destek verdiğini ve takımı bir an olsun yalnız bırakmadığını ifade eden Yücel İldiz, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar geldiğimiz günden beri bize olan inançlarını hiç kaybetmediler. Bu da bizi hem ateşledi hem de sorumluluğumuzu artırdı. Denizlispor camiasının sokaktaki vatandaşlara kadar bize olan inançlarını görmek hepimizi onurlandırdı. Oyuncu arkadaşlarımız da aynı şekilde gururlandı ve hırslandı. Bugüne kadar elimizden geldiğince taraftarımızı mutlu etmeye çalıştık. Onlarla birlikte pazar akşamı mutlu sonu hep birlikte yaşarız. kutlarız. Denizlispor böyle mutlulukları yaşamayı çoktan hak etti" yorumunu yaptı.

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