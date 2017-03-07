Denizlispor Tandoğan'la 2018'e kadar beraber

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()- TÜRKİYE 1'inci Ligi takımlarından Denizlispor'da Samsunspor yenilgisinin ardından UEFA pro lisansını kullandığı Feridun Yarkın'la birlikte istifa eden Denizlispor teknik sorumlusu Ali Tandoğan, dün akşam yöneticilerle yaklaşık 5 saat süren bir görüşmenin sonunda görevine dönmesine ikna edildi.

Yöneticilerin istifa kararını geri almasını istediği Ali Tandoğan, sezon sonunda bitecek sözleşmesinin 1 yıl daha uzatılmasını şart koştu. Genç teknik adamla Başkan Süleyman Urkay, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Taner Atilla arasında saat 24.00'e kadar süren görüşme sonunda şartlarda anlaşma sağlandı ve istifasını geri alan Tandoğan'la 2018 mayısına kadar mukavele yenilendi.

Başkan Urkay, sezon başında sportif direktör olarak göreve başlayıp daha sonra takımın başına geçen Ali Tandoğan'ın performansından memnun olduklarını belirtirken şunları söyledi:

"Hocamız, Samsunspor maçının ardından takımın önünü açmak için istifa kararı aldığını sözlü olarak yönetime bildirdi. Biz kendisiyle çalışmak istediğimizi, futbolda her türlü sonucun olduğunu, kararını yeniden değerlendirmesini söyledik. Birlikte oturup konuştuk. Hocamız istifa kararını geri aldı, gelecek yıl da çalışmak istediğini söyledi. Konuştuk, anlaştık. Ali Tandoğan ve ekibi gelecek yıl da takımın başında olacak."

Öte yandan futbolcuların son haftalardaki performans düşüklükleri nedeniyle uyarılması da kararlaştırıldı.