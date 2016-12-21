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Denizlispor Sylla 30 bin euro daha ödeyecek

TFF 1'inci takımlarından Denizlispor'un 52 bin euro borçlu olduğu eski futbolcusu Norman Sylla, geçen sezon yapılan taksitlendirme protokolüne uyulmadığı gerekçesiyle Ulusalararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı davada 30...

Denizlispor Sylla 30 bin euro daha ödeyecek
TFF 1'inci takımlarından Denizlispor'un 52 bin euro borçlu olduğu eski futbolcusu Norman Sylla, geçen sezon yapılan taksitlendirme protokolüne uyulmadığı gerekçesiyle Ulusalararası Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) açtığı davada 30 bin euro daha tazminata hak kazandı.
2009-10'da Belçika'dan transfer edilen ve sadece 22 dakika forma giyen Gineli futbolcuya bugüne kadar 291 bin euro ödeyen Denizlispor'un son cezayla birlikte Sylla'ya 82 bin euro daha ödeme yapması gerekiyor.
Denizlispor İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Asbaşkan Taner Atilla, Denizlispor'un hiçbir futbolcusuyla bugüne kadar böyle bir sorun yaşamadığını belirterek, "Taksitlendirme protokolü yapılırken taahhüt verilmiş. Geçen yıl taksitlerde aksama olunca tazminat maddesine dayanarak CAS'a başvurmuş. Karara itiraz edeceğiz" dedi. Bu arada sakat olan Sankoh'un pazar günü Denizli'de oynanacak Giresunspor karşılaşmasına yetiştirileceği öğrenildi.

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