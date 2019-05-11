Denizlispor Süper Lig için sahada

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - Spor Toto 1'inci Lig'de bitime 3 maç kala 66 puanla 2'nci sırada yer alan Abalı Denizlispor yarın Süper Lig'e yükselmek için sahaya çıkacak. Geri sayıma geçen yeşil-siyahlılar Atatürk Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak maçta puanı bulunmayan sonuncu Kardemir Karabükspor'u konuk edecek, mücadeleyi Erkan Özdamar yönetecek. Denizlispor, evinde Karabükspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın 9 sene sonra adını Süper Lig'e yazdıracak. Beraberlik ve yenilgi durumunda ise en yakın rakibi Hatayspor'un puan kaybı beklenecek. Yeşil-siyahlılarda hafta içinde kız kardeşini kaybeden kanat oyuncusu Ziya Alkurt'un görev yapıp yapmayacağı maç günü netleşecek.

Karşılaşmanın biletleri VIP ve Gold 120, kapalı B-D üst 45, kapalı A-E üst ve alt 35, maraton 25, kale arkaları da 10 TL'den satışa çıktı. Yıllar sonra Süper Lig'e çıkma mutluluğu yaşamak isteyen Denizlili futbolseverlerin tüm biletleri tükettiği ve maçın kapalı gişe oynanacağı öğrenildi. Kariyerinde daha önce Kardemir Karabükspor'la 2, Malatyaspor'la da 1 kez Süper Lig sevinci yaşayan Teknik Direktör Yücel İldiz, maçın kazanılması halinde bu kez Ege temsilcisiyle aynı mutluluğu tadacak. Eski takımına karşı duygusal bir maça çıkacağını ifade eden Yücel İldiz, "Büyük zorlukları aşarak Denizlispor'u bugünlere getirdik. Karabükspor benim eski takımım. Karabükspor'u sevdiğimi ve şu anki durumuna üzüldüğümü herkes bilir. Ancak tek düşüncem Denizlispor'u hak ettiği yere getirmek" diye konuştu.

Taraftarın ve camianın büyük hasret çektiğini anlatan Yücel İldiz, "Kısıtlı kadroya rağmen tüm oyuncularım sezon boyunca inanılmaz mücadele etti. Herkes formanın hakkını vermeye çalıştı. Süper Lig için son 90 dakika kaldı. Taraftarımız tıklım tıklım stadı dolduracak. İnanılmaz bir atmosferde maçı oynayacağız. Herkes bize güveniyor ve inanıyor. Denizlispor olarak kötü günleri geride bırakacağız" dedi. Başkan Ali Çetin ise verilen emeklerin karşılığını alacaklarını söyledi. Yönetimin, taraftarın, futbolcuların, teknik ekibin ve Denizli kentinin kenetlendiğini vurgulayan Ali Çetin, "Karabükspor'u yenerek bayramı yaşamak istiyoruz. Denizlispor'un yeri Süper Lig'dir. Herkes çok uğraştı, çabaladı. Artık sevinme zamanı geldi" yorumunu yaptı.

Denizlispor'un Kardemir Karabükspor karşısındaki muhtemel 11'i şöyle: "Stachkowiak - Alperen, Oğuz, Abdulkerim, Keremcan, Deniz, Aissati, Recep, Burak Çalık, Kehinde, Mehmet."

TARİHİNDE 4'ÜNCÜ KEZ ÇIKACAK

Tarihinde daha önce 1982-1983'te Halil Güngördü, 1993-1994'te Ömer Kaner ve 1998-1999'da Ersun Yanal yönetiminde Süper Lig'e çıkan Abalı Denizlispor, yarın oynanacak mücadelenin ardından 4'üncü kez Süper Lig’e ‘merhaba’ demek istiyor. Spor Toto 1'inci Lig’in 8'inci haftasında göreve geldikten sonra Denizlispor’u şampiyonluk yarışının içine sokan teknik direktör Yücel İldiz de, karşılaşmanın kazanılması durumunda 1'inci Lig kariyerinde 4'üncü kez bir takımı Süper Lig’e taşıma başarısını elde edecek.

ŞEHİR TURU ATILACAK

Kapalı gişe oynanacak karşılaşmanın ardından, Abalı Denizlispor’un Süper Lig bileti alması durumunda, Denizli Atatürk Stadı’nda coşkulu bir kutlama da yapılacak. Yeşil-siyahlı futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüs ile şehir turu atıp Süper Lig sevincini kent sokaklarında yaşayacak. Yeşil-siyahlılarda, 2002-2003 yılları arasında transfer edilen ve 7 sezon Denizlispor forması giyen Slovak savunma oyuncusu Roman Kratochvil ve 2004-2005 sezonunda takıma dahil edilen, 4 sezon takımda oynayan Tomas Abraham, tarihi maçta tribünlerdeki yerini alarak Denizlispor’a destek verecek.

ÇETİN'E ÖDÜL

Pamukkale Üniversitesi’nin bu yıl ilk kez düzenlemiş olduğu ve PAÜ öğrencilerinin oy kullanarak, spor dünyasının en iyilerini belirlendiği “Spor Ödülleri"nde Abalı Denizlispor Başkanı Ali Çetin ulusal kategoride “Yılın Spor Yöneticisi" seçildi. Törende konuşan Başkan Çetin, “Üniversite öğrencilerinden böyle bir ödül almak bizleri son derece heyecanlandırdı. Beni bu ödüle layık gören tüm öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.