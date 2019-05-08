Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...
İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti......

Denizlispor şölene hazırlanıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde puansız son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın 9 sene sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselecek Abalı Denizlispor büyük...

Denizlispor şölene hazırlanıyor

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü evinde puansız son sırada yer alan Kardemir Karabükspor'u yendiği takdirde diğer sonuçlara bakmaksızın 9 sene sonra Spor Toto Süper Lig'e yükselecek Abalı Denizlispor büyük bir şölene hazırlanıyor. 
Bu sezon sürekli zirve yarışının içinde olan yeşil-siyahlılarda taraftarların Atatürk Stadı'nı tıklım tıklım doldurması beklenirken, kentin de dev Denizlispor bayrakları ve pankartlarıyla süslendiği bildirildi. Büyük bir görsel şova hazırlanan taraftarların sadece yeşil tişörtlerle maça gelmek için organize olduğu, birçok flama, döviz ve bayrak yaptırdığı belirtildi. Başkan yardımcısı Taner Atilla tüm Denizli'nin büyük bir heyecan yaşadığını söyledi. 
"Pazar günü herkesi şölene bekliyoruz" diyen Atilla, "Bu hafta büyük hasreti bitireceğimize inanıyoruz. Bitime 2 hafta kala lider Gençlerbirliği'ni Ankara'da yenerek çok rahatlamıştık. Artık bir endişemiz yok. Karabükspor'u da yeneceğiz. Ancak biz Süper Lig'e 2'nci olarak değil şampiyon olarak çıkmayı çok istiyoruz. Muhteşem taraftarımız Atatürk Stadı'nı tamamen dolduracak. Kentteki sinerjiyi hissediyoruz" diye konuştu. 
Teknik direktör Yücel İldiz eski takımı Karabükspor karşılaşmasının kendisi için birçok anlam ifade ettiğini söyledi. Tecrübeli teknik adam, "Karabük'te 2 kez Süper Lig sevinci yaşamıştım. Karabükspor'u sevdiğimi ve şu anki durumlarına üzüldüğümü herkes biliyor. Ancak benim tek düşüncem Denizlispor'la hedefe ulaşmak. Takımıma inanıyorum, taraftarımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı. 
BİLETLER TÜKENDİ
Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlayacak Denizlispor'da taraftarların maça yoğun ilgisi bulunuyor. Gold ve VIP 120 TL, kapalı B-D üst 45 TL , kapalı A-E üst ve alt 35 TL, maraton 25 TL'lik ve kale arkası biletlerinin ise 10 TL'den satışa sunulduğu ve tüm biletlerin bittiği öğrenildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328