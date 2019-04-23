Denizlispor şölene hazır

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta deplasmanda Giresunspor'u 3-0 yenerek, en yakın rakibi Hatayspor'un da Altay maçında puan kaybetmesiyle bitime 4 hafta kala Süper Lig için geri sayıma geçen Abalı Denizlispor, şölene hazırlanıyor. Pazar akşamı evinde Balıkesirspor Baltok'la karşı karşıya gelecek yeşil-siyahlılarda Başkan Yardımcısı Engin Şahin, "Giresunspor'u yenip ligi büyük ölçüde şekillendirdik. Hatayspor'un 7 puan önündeyiz. Evimizde son 4 maçtan galibiyet çıkaramadık. Ancak bu hafta Balıkesirspor'u yenersek, Süper Lig'i neredeyse garantilemiş olacağız. Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda boş koltuk görmeyelim. Taraftarımız ve camiamız şölene hazır. Büyük özlemi bu sezon bitireceğiz" diye konuştu.

YÖNETİMDEN SÜPER PRİM

Göreve geldiklerinden bugüne kadar takıma maddi ve manevi büyük destek veren Denizlispor yönetimi, Giresunspor maçından alınan galibiyetin ardından kesenin ağzını açtı. Ali Çetin başkanlığındaki kurmayların galibiyet primi olarak futbolculara 30'ar bin TL verecekleri öğrenildi. Teknik direktör Yücel İldiz ise kalan 4 haftada kesinlikle hataya tahammüllerinin olmadığını söyleyip uyarılarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, "İç saha maçlarımızda zorlanıyoruz. Bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Balıkesirspor karşılaşmasından mutlak 3 puan bekliyoruz. Taraftarımız yanımızda oldukça her güçlüge göğüs gereriz" dedi.

Hazırlıklarını sürdüren Denizlispor'da eksik oyuncu bulunmuyor.