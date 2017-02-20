Denizlispor-Sivasspor maçından notlar
DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan geçen hafta deplasmanda 3-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının on birinden tek değişiklik yaparak Sivasspor karşısına çıktı.
20 Şubat 2017 Pazartesi 21:19
DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan geçen hafta deplasmanda 3-1 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının on birinden tek değişiklik yaparak Sivasspor karşısına çıktı. Genç çalıştırıcı Andre Moritz'i yedek kulübesine çekerek, orta sahada Anıl Taşdemir'e görev verdi. Karşılaşmayı yaklaşık 2 bin 500 Denizlisporlu futbolsever ile 50 kadar Sivasspor'a gönülveren izledi. Ev sahibi takımın taraftarı maç öncesi Atatürk posteri açarak İzmir Marşı'nı söyledi.
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