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Denizlispor - Sivasspor: 2-3

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ,() STAT: Atatürk HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Cumhur Altay (xx), Seyfettin Ünal (xx) DENİZLİSPOR: Asil (x) - Alperen (xx), Ömer Alp (xx), Cenk (x), Keremcan (xx), Kappel (xxx), Burak (xx), Sankoh (x) (Dk. 72 Barış...

Denizlispor - Sivasspor: 2-3

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ,()

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Koray Gençerler (xx), Cumhur Altay (xx), Seyfettin Ünal (xx)

DENİZLİSPOR: Asil (x) - Alperen (xx), Ömer Alp (xx), Cenk (x), Keremcan (xx), Kappel (xxx), Burak (xx), Sankoh (x) (Dk. 72 Barış xx), Ziya (xx), Anıl (x) (Dk. 72 Berkan x), Yasin (x)

SİVASSPOR: Ali (xx) - Ahmet (xx), İbrahim (xxx), Boye (xxx), Hasan (xx) (Dk. 62 Gökhan xx), Burhan (xx), Yiğit (x) (Dk. 46 Adem xx), Galip (xxx), Emre (xxx) (Dk.75 Gekas xxx), Hakan (xx), Ergin (xxx)

GOLLER: Dk. 15 Kappel, Dk. 61 Ziya (Denizlispor) - Dk. 35 Emre Kılınç, Dk. 60 Galip, Dk. 90 Gekas (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Yasin, Burak, Keremcan, Asil (Denizlispor), Yiğit, Ergin, İbrahim, Boye (Sivasspor)



TFF 1. Lig'de son 3 maçından galip ayrılamayarak Play-Off hattının gerisine düşen Denizlispor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Sivasspor'a son dakikada yediği golle 3-2 mağlup oldu. Kappel'in 15'inci dakikada attığı golle öne geçen yeşil-siyahlılar, 35'te Emre'ye engel olamadı. Sivasspor 60'ta Galip'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü sağlarken, 61'de Ziya skoru eşitledi. Sivasspor'da son sözü 90'ıncı dakikada Yunan yıldız Gekas söyledi. Bu sonuçla Horoz 26 puanda kalarak 8'inci basamaktan 10'unculuğa geriledi. Yiğido ise 38 puana yükselerek adını 2'nci sıraya yazdırdı.

15'inci dakikada Yasin'in pasıyla ceza sahasına sağ çaprazdan sokulan Kappel düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-0.

35'inci dakikada Hakan’ın derin pasına hareketlenen Emre sol çaprazdan şutunu çekerek kaleci Asil'i avladı ve konuk Sivasspor dengeyi kurdu: 1-1.

60'ıncı dakikada Emre'nin pasını iyi kontrol eden Galip altıpasta plaseyi vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

61'inci dakikada bu kez Denizlispor beraberliği yakaladı. Yasin ile duvar pasına giren Ziya'nın vuruşu Sivasspor filelerini havalandırdı: 2-2.

85'inci dakikada Sivasspor’un kazandığı serbest vuruşu Gökhan kullandı. Gökhan'ın ortaladığı topa arka direkte Gekas kafayı vurdu, kaleci Asil meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

90'ıncı dakikada Sivasspor'da Gekas sahneye çıktı. Denizlispor ceza sahasında yaşanan karambolde Galip’in kafa vuruşu üst direkten yere vurup döndü, Gekas kafayla tamamladı. Denizlispor savunması topu çizginin gerisinden çıkardı: 2-3. Denizlisporlu futbolcuların uzun süren itirazları hakemin gol kararını değiştirmedi ve müsabakayı Sivasspor kazandı.

 

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