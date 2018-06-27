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Denizlispor Seddar'la imzaladı

SPOR Toto 1. Lig'de Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural ve Muhammet Himmet'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Atiker Konyasporlu Seddar Karaman'ı da resmen kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık oynayan 24 yaşındaki...

Denizlispor Seddar'la imzaladı

SPOR Toto 1. Lig'de Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural ve Muhammet Himmet'le sözleşme imzalayan Denizlispor, Atiker Konyasporlu Seddar Karaman'ı da resmen kadrosuna dahil etti. Geçen sezon Konya Anadolu Selçukspor'da kiralık oynayan 24 yaşındaki futbolcu 1 yıllığına yeşil-beyazlılarla sözleşme imzaladı.
Kiralık olarak Denizlispor'da forma giyecek Seddar, imza töreninde camiaya başarı sözü verdi. Denizlispor ayrıca, geçen sene Akhisarspor'dan kiraladığı genç defans oyuncusu Alperen Babacan'la da her konuda anlaşma sağladı. Akhisarspor'la yollarını ayıran 20 yaşındaki defans oyuncusu Denizlispor'da kaldı. 

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