Denizlispor-Samsunspor Notlar

DENİZLİSPOR Teknik Direktörü Ali Tandoğan, Mersin İdmanyurdu maçında sakatlanan Sankoh'un yerine ön liberoda Berkan'a görev verirken, son haftalarda ilk 11'de yer verdiği Anıl Taşdemir'i kulübeye çekti. Anıl'ın yerine Barış Örücü ilk 11'de sahaya çıktı.

SAMSUNSPOR'dan yaklaşık 200 taraftar takımlarını desteklemek için Denizli'de tribündeki yerlerini aldı.

DENİZLİSPOR yönetiminin bilet fiyatlarında indirim yapmasına rağmen yeşil-siyahlı taraftarlar maça fazla ilgi göstermedi. Yaklaşık 2 bin kişi tribünde yer alıp Denizlispor'a destek oldu.

SİVASSPOR maçında kötü tezahürat nedeniyle PFDK tarafından verilen ceza gereği, maraton tribünü H, I ve J bölümlerindeki taraftarların kartının bloke edilmesi sebebiyle, bu tribünde az sayıda taraftar maçı izledi.

KARŞILAŞMAYI Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da izledi. Zolan'ın hafta içi takımın birikmiş alacakları için mali destek sağlaması ve kampı ziyaret ederek futbolculara moral aşılaması galibiyete yetmedi.