Denizlispor-Samsunspor: 0-1

Osman Nuri BOYACI / DENİZLİ, ()

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Serkan Gençerler (xx), Erkan Akbulut (xx)

DENİZLİSPOR: Asil Kaan (xx)- Alperen (x), Cenk (xx), Ömer Alp (x), Kerem Can (xx), Burak (xx), Kappel (xx), Berkan (x) (Dk.57 İsmail x), Barış (x) (Dk.64 Anıl x), Ziya (xx) (Dk.75 Cihan x), Yasin (xx)

SAMSUNSPOR: Muyters (xx)- Ekrem (xx), Ndiaye (xxx), Ercan (xx), Abdülkerim (xx), Kenan (xx), Lumu (xx) (Dk.65 Gökay xxx), Göksu (xx) (Dk.90+2 Brands), Hasan (xxx), Murat (xxx) (Dk.89 Canberk), Kone (xx)

GOL: Dk.75 Gökay (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Burak, Cenk (Denizlispor), Abdülkerim, Ercan, Gökay, Muyters (Samsunspor)

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, evinde düşme hattındaki Samsunspor'a da 1-0 yenildi, galibiyet hasretini 6 maça çıkardı. Denizlispor, iç sahadadan üst üste ikinci kez mağlup ayrıldı. Bu skorla play off hedeflerken alt sıralara gerileyen Denizlispor 27 puanda kalırken Samsunspor puanını 21'e çıkardı.

10'uncu dakikada Samsunspor'da Lumu'nun sağ kanattan yaptığı ortada Abdülkerim'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

13'üncü dakikada konuk takımda Murat'ın ara pasıyla ceza alanına giren Kone kötü vurunca top Lumu'nun önüne düştü. Kaleci Asil Kaan'la karşı karşıya kalan Lumu'nun vuruşu üstten auta gitti.

21'inci dakikada gelişen Denizlispor atağında, çizgi üzerinde rakibinden topu kapan Ziya yerden ortaladı, Barış'ın uygun durumda vuruşunda top üstten auta gitti.

36'ıncı dakikada Samsunlu Abdülkerim'in sol kanattan ortasında Murat'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

43'üncü dakikada Hasan'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Murat'ın vuruşunu kaleci Asil Kaan çeldi, dönen topu önünde bulan Abdülkerim'in vuruşunu iyi takip eden Asil Kaan bu vuruşu da kornere gönderdi.

52'nci dakikada konuk ekipten Ndiaye'nin uzun pasında topla buluşan Göksu ceza alanına girerken yerden vurdu. Top kaleci Asil Kaan'da kaldı.

53'üncü dakikadaki Denizli atağında Ziya'nın pasıyla ceza alanı önüne kadar ilerleyen Berkan yerden sert ve düzgün vurdu. Kaleciyi geçen top yan direği sıyırıp auta çıktı.

75'inci dakikada Samsunspor öne geçti. Samsunspor atağında Hasan'ın pasında topla buluşan Murat'ın vuruşu kaleci Asil Kaan'dan döndü, dönen topu Gökay filelere gönderdi: 0-1.

88'inci dakikada Denizlispor atağında Kappel'in sağdan ortasında Yasin'in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.



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