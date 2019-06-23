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Denizlispor, Rodallega'da mutlu sona ulaştı

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor transferde bombayı patlattı. Yeşil siyahlılar, yaklaşık 3 haftadır sürekli temas halinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Radollega'yı resmen kadrosuna kattı. Dün...

Denizlispor, Rodallega'da mutlu sona ulaştı

Deniz TOKAT / DENİZLİ () - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Denizlispor transferde bombayı patlattı. Yeşil siyahlılar, yaklaşık 3 haftadır sürekli temas halinde olduğu Kolombiyalı golcü Hugo Radollega'yı resmen kadrosuna kattı. Dün gece saatlerinde resmi sosyal medya hesabından 'Hoşgeldin Rodallega' videosu yayınlayan yönetim, ardından klibi tecrübeli golcünün sözleşmeye imza atmaması nedeniyle 9 dakika sonra kaldırdı. Daha sonra Rodallega'yı ikna etmeyi başaran yönetim senelik 1.2 milyon euro karşılığında oyuncuyu transfer etti ve video kilibi tekrar yayınladı. Rodallega'nın Denizlispor'la 1 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Kayserispor'dan sağ bek Tiago Lopes, yine aynı takımdan stoper Cristian Sapunaru ve Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'ı renklerine bağlayan Ege ekibi 4'üncü takviyesini gerçekleştirmiş oldu. Rodallega'nın 5 Temmuz'da başlayacak Erzurum kampında takıma dahil olacağı dile getirildi.
ÇETİN VE İLDİZ'DEN ÖVGÜ 
Başkan Ali Çetin, 33 yaşındaki golcü futbolcunun camiaya hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel bir transfere imza attık. Rodallega başarılı olacaktır" dedi. Teknik direktör Yücel İldiz de önemli bir takviye gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bu sezon Süper Lig'de ilk yılımız olacak. O nedenle transferde Türkiye'de tecrübesi olan arkadaşları tercih ediyoruz. Yanılgı payını en aza indirmek isteriz. Rodallega kendini kanıtlamış, kaliteli bir futbolcu. Takıma kesinlikle faydalı olacağına inanıyorum. Eksiklerimizi kapatıp kampa kadar transferin yüzde 60'ını bitirmeyi amaçlıyoruz" diye konuştu. İngiltere'de Wigan Athletich ve Fulham'da top koşturduktan sonra 2015-2016 sezonunda Akhisarspor'a imza atan Rodallega, 2016-2017'nin devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavililerde 2.5 sene forma giyen deneyimli forvet, geçen sezon 27 resmi müsabaka 16 gol atarak başarılı bir grafik ortaya koydu. Kolombiya Milli Takımı'nda ise 28 kez sahaya çıkan futbolcu 2 gol attı.

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