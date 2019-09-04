Denizlispor prim zengini
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de sezona 3 maçta namağlup 7 puanla başlayan Yukatel Denizlispor'da futbolcular başarılı performansla ceplerini doldurdu. İlk hafta alınan Galatasaray galibiyeti sonrası takıma 50'şer bin TL prim dağıtan...
Deniz TOKAT / DENİZLİ, () -
SÜPER Lig'de sezona 3 maçta namağlup 7 puanla başlayan Yukatel Denizlispor'da futbolcular başarılı performansla ceplerini doldurdu. İlk hafta alınan Galatasaray galibiyeti sonrası takıma 50'şer bin TL prim dağıtan yönetim, ikinci hafta Antalyaspor deplasmanındaki 3 puana da 30'ar bin TL prim ödedi. Son maçta yine deplasmanda Göztepe'yle yenişemeyen yeşil-siyahlılarda beraberlik primi ise 15'er bin TL olarak belirlendi. Denizlispor'da bu maçlarda forma giyen futbolcular, 3 haftada 95'er bin TL ödülü ceplerine koydu. Süper Lig'de gol yemeyen tek takım konumundaki Denizlispor, 9 yıl sonra döndüğü ligde 7 puan ve averajla üçüncü sırada bulunuyor. Yeşil-siyahlılarda milli maçlar arasında takıma verilen 3 günlük izin sona erdi. Denizlispor'da sakatlığı süren Mbamba dışında eksik yok.
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Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
|4
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|3
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|2
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|3
|1
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|1
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|18. Eskişehirspor
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|-5
|Takımlar
|O
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|4
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|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
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|7
|5. Arsenal
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|7
|6. Everton
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|7
|7. West Ham
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|5
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|5
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|4
|5
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|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
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|4
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|3
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|4
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|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
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|6
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|2
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