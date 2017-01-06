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Denizlispor pazar günü Fenerbahçe ile oynayacak

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Denizlispor, kamptaki ilk özel maçında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sarı lacivertli...

Denizlispor pazar günü Fenerbahçe ile oynayacak
TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya Antalya'da hazırlanan Denizlispor, kamptaki ilk özel maçında pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.
Sarı lacivertli yönetiminin, özel maç önerilerine olumlu yanıt verdiğini söyleyen Asbaşkan Taner Atilla, "Aslında Fenerbahçe'yi Denizli'de ağırlamak istiyorduk ama gerçekleşmedi. Her şeye rağmen iyi bir prova olacak" dedi. 
Öte yandan transfer yasağını kaldırabilmek için yoğun çaba harcayan yönetim, Manisaspor'da forma giyen Dimov'a daha önce ödenen 52 bin Euro'nun yanı sıra avukatlık giderleri ve icra işlemleri için 11 bin Euro daha verip muvafakatnameyi aldı.
Belgeyi FIFA'nın Zürih'teki merkezine gönderen yönetim, bir hafta içinde transfer yasağını kaldırarak takviye yapmayı hedefliyor. Yeşil siyahlılar yasağı kaldırırsa Fransa'dan biri forvet, biri ofansif orta saha oyuncusu almayı planlıyor.

   

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