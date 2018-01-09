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Denizlispor Owusu'yu bekliyor

DENİZLİ, () Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk Aydın ile Akhisarspor'dan Alperen Babacan'ı kadrosuna dahil eden TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, golcü William Owusu'yu bekliyor. Belçika'nın Royal Antwerp ekibinde forma giyen Ganalı...

Denizlispor Owusu'yu bekliyor

DENİZLİ, ()

Transfer döneminde Kayserispor'dan Canberk Aydın ile Akhisarspor'dan Alperen Babacan'ı kadrosuna dahil eden TFF 1. Lig ekiplerinden Denizlispor, golcü William Owusu'yu bekliyor. Belçika'nın Royal Antwerp ekibinde forma giyen Ganalı futbolcuyla yönetimin prensipte anlaşma sağladığı öğrenilirken, 28 yaşındaki golcünün hafta sonuna kadar resmen Denizlisporlu olacağı bildirildi.
Owusu'yu Süper Lig ekibi Kardemir Karabükspor'un da istediği ancak yeşil-siyahlı yönetimin transferi bitirdiği vurgulandı. Denizlispor yönetimi yaptığı açıklamada, listelerindeki 8 futbolcudan 5'i ile anlaşmaya varıldığını ifade etti.

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