Denizlispor - Osmanlıspor maçından notlar

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de sezona Denizlispor'da başlayan ve 8. hafta sonunda yeşil-siyahlılarla olaylı bir şekilde yollarını ayıran teknik direktör Osman Özköylü, Osmanlıspor'un başında eski takımına rakip oldu. Tribünleri dolduran Denizlisporlu taraftarlar, Özköylü'ye herhangi bir tepkide bulunmadı.

Karşılaşma öncesi Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz ve Özköylü birbirlerine başarılar dileyip sarılarak poz verdi. Denizlispor'u liderliğe taşıyan Yücel İldiz 14 maçtır yenilgi yüzü görmezken, Osman Özköylü'nün Osmanlıspor'u da bu karşılaşmaya kadar üst üste 11 hafta mağlubiyet almadı.

Denizlispor'da tribünleri dolduran yaklaşık 14 bin taraftar soğuk havaya rağmen takımlarını destekledi. Tribünler maçtan önce futbolculara ve Yücel İldiz'e sevgi gösterilerinde bulundu. Denizlispor sezonun ilk yarısında Özköylü döneminde Osmanlıspor'u deplasmanda 2-0 yenmişti. Ev sahibi takımda kart cezalısı Abdulkadir, Osmanlıspor'a karşı forma giyemezken, Yücel İldiz stoperde Oğuz'a şans verdi.