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Denizlispor önceliği savunmaya verdi

SPOR Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Denizlispor şu ana kadar iç ve dış transferde savunmaya çalıştı. İç transferde sol beki Keremcan ile kalecisi Stachowiak'la yeniden anlaşan yeşil-siyahlılar,...

Denizlispor önceliği savunmaya verdi
SPOR Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen Denizlispor şu ana kadar iç ve dış transferde savunmaya çalıştı. İç transferde sol beki Keremcan ile kalecisi Stachowiak'la yeniden anlaşan yeşil-siyahlılar, dış transferde ise iki defans bir de file bekçisi aldı. Geçen sezon Kayserispor'da top koşturan sağ bek Tiago Lopes'le sözleşme imzalayıp siftah yapan Ege ekibi, aynı takımdan deneyimli stoper Cristian Sapunaru'yu da kadrosuna dahil etti. Son olarak Sivasspor'dan kaleci Tolgahan Acar'ı renklerine bağlayan Denizlispor defansını güçlendirdi.
Asbaşkan Alif Fırat, defans için önemli isimleri kadrolarına kattıklarını söyledi. Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Fırat, "Hem iç hem de dış transferde önemli adımlar attık. Savunmamız daha da kuvvetlendi" dedi. Taraftarın en çok merak ettiği golcü Hugo Rodallega için de önemli açıklamalar yapan Fırat, "Rodallega ile 20 gündür görüşüyoruz. Henüz bir anlaşma yok" diye konuştu. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de görüşme halinde olduklarının bilgisini veren Fırat, "Orta saha kurgumuzu belirledikten sonra Aissati'nin geleceği netleyecek" ifadelerini kullandı.

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