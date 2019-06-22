Denizlispor önceliği savunmaya verdi

Asbaşkan Alif Fırat, defans için önemli isimleri kadrolarına kattıklarını söyledi. Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Fırat, "Hem iç hem de dış transferde önemli adımlar attık. Savunmamız daha da kuvvetlendi" dedi. Taraftarın en çok merak ettiği golcü Hugo Rodallega için de önemli açıklamalar yapan Fırat, "Rodallega ile 20 gündür görüşüyoruz. Henüz bir anlaşma yok" diye konuştu. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de görüşme halinde olduklarının bilgisini veren Fırat, "Orta saha kurgumuzu belirledikten sonra Aissati'nin geleceği netleyecek" ifadelerini kullandı.
Asbaşkan Alif Fırat, defans için önemli isimleri kadrolarına kattıklarını söyledi. Çok titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Fırat, "Hem iç hem de dış transferde önemli adımlar attık. Savunmamız daha da kuvvetlendi" dedi. Taraftarın en çok merak ettiği golcü Hugo Rodallega için de önemli açıklamalar yapan Fırat, "Rodallega ile 20 gündür görüşüyoruz. Henüz bir anlaşma yok" diye konuştu. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan orta saha oyuncusu İsmail Aissati'yle de görüşme halinde olduklarının bilgisini veren Fırat, "Orta saha kurgumuzu belirledikten sonra Aissati'nin geleceği netleyecek" ifadelerini kullandı.