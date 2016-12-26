Denizlispor mutlu

TFF 1'inci Lig'de ilk yarının son maçında Giresunspor'u evinde 2-1 mağlup ederek son 4 müsabakada 3'üncü galibiyetini alan Denizlispor devreye büyük moralle girdi.Yaşadığı maddi sorunlar yüzünden 3 puanı da silinen yeşil siyahlılar ikinci yarı öncesi play off potasına yaklaşmayı başarırken, teknik direktör Ali Tandoğan yeni yılda önemli başarılara imza atacaklarını söyledi. Giresunspor karşılaşmasından bir gün önce doğum günü olduğunu belirten Tandoğan, "Futbolcularım Giresunspor'u yenerek bana çok anlamlı bir hediye verdi. Taraftarımızın da müthiş desteği ile iç sahadaki kötü gidişe son verdik. Şimdi devre arası kampını en verimli şekilde geçireceğiz" yorumunu yaptı. Yönetimin de Giresunspor galibiyeti sonrası takıma 100 bin TL prim yatıracağı bildirildi.Asbaşkan Taner Atilla da kent ve takımın bütünleştiğini söyledi. Birlik ve beraberliğin sürmesi halinde ikinci yarıda iyi işlere imza atacaklarını belirten Atilla, "Denizlispor'u çok güzel günlerin beklediğine inanıyorum. Taraftarımız da bizlere sahip çıktı. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Başarılı grafiğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.Öte yandan yeşil-siyahlılar Giresunspor maçının ardından izin yapmayacak. Tesislerde kamp yapmaya başlayan takım, çarşamba gününe kadar idmanlarını sürdürecek. Kampın ardından 5 günü izinli geçirecek Denizlispor, 2 Ocak'ta tesislerde top başı yapacak, 5 Ocak'ta ise hazırlık kampına gidecek. Öte yandan Giresunspor maçında sakatlanan Berkan Afşarlı'nın durumunun iyi olduğu, Cenk'in ise MR'ının çekildiği öğrenildi.