Denizlispor moral bozmadı

ANTALYA kampındaki ikinci hazırlık maçında Süper Lig'in güçlü takımlarından Fenerbahçe'ye 5-1 yenilen Denizlispor, farklı mağlubiyet nedeniyle moralini bozmadı.

Teknik direktör Ali Tandoğan, her iki yarıda iki ayrı takımla mücadele edip tüm futbolculara görev verdiğini belirterek, "Ciddi bir rakiple karşılaştık. Takımı görme açısından iyi bir maç oldu. Özel karşılaşmalarda alınan skorlar ölçü değil" dedi.

İlk hazırlık maçında Aydınspor 1923'ü 6-0 yenen yeşil siyahlılar, kamp sonuna kadar iki özel randevuya daha çıkmayı planlanıyor. Denizlispor, ligdeki Göztepe deplasmanı için Antalya'dan direkt İzmir'e geçecek.

Bu arada transfer yasağını kaldırmak için Dimov'dan alınan muvafakatnameyi FIFA'ya gönderdiklerini söyleyen Başkan Süleyman Urkay, biri Fransız forvet olmak üzere iki isimle anlaştıklarını söyledi.