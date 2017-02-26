Denizlispor, Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak

TFF 1'inci Lig'deki son 2 maçında Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor'a yenilen Denizlispor, 22'nci haftanın kapanış müsabakasında yarın son sıradaki Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Mersin Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak ve Onur Karabaş'ın yöneteceği karşılaşmayı TRT Spor naklen yayınlayacak.

Yeşil siyahlılarda eksik bulunmazken, Teknik Direktör Ali Tandoğan, düşmemek mücadele eden rakiplerinin son haftalarda çıkış yakaladığını belirterek, "Zor bir maç olacak. Rakibimizin son maçlarda oyun direnci arttı. Biz de play off hedefimiz için kazanmak istiyoruz. Amacımız Mersin'den 3 puanla dönüp, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek" dedi.

