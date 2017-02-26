Denizlispor, Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak

Yeşil siyahlılarda eksik bulunmazken, Teknik Direktör Ali Tandoğan, düşmemek mücadele eden rakiplerinin son haftalarda çıkış yakaladığını belirterek, "Zor bir maç olacak. Rakibimizin son maçlarda oyun direnci arttı. Biz de play off hedefimiz için kazanmak istiyoruz. Amacımız Mersin'den 3 puanla dönüp, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek" dedi.
Yeşil siyahlılarda eksik bulunmazken, Teknik Direktör Ali Tandoğan, düşmemek mücadele eden rakiplerinin son haftalarda çıkış yakaladığını belirterek, "Zor bir maç olacak. Rakibimizin son maçlarda oyun direnci arttı. Biz de play off hedefimiz için kazanmak istiyoruz. Amacımız Mersin'den 3 puanla dönüp, 4 haftalık galibiyet hasretine son vermek" dedi.