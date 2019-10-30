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Denizlispor kazanmayı hatırladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de sezonun ilk 2 karşılaşmasını kazandıktan sonra 6 maç galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerken galibiyetten çok daha fazlasını elde etti. Süper Lig'deki...

SPOR 28.10.2019, 11:27
Denizlispor kazanmayı hatırladı

Deniz TOKAT / DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de sezonun ilk 2 karşılaşmasını kazandıktan sonra 6 maç galibiyete hasret kalan Yukatel Denizlispor, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerken galibiyetten çok daha fazlasını elde etti. Süper Lig'deki kötü gidiş sonrası, geçen sezon 1'inci Lig'de şampiyonluk yaşadığı teknik direktör Yücel İldiz'le yollarını ayırıp Mehmet Özdilek'i göreve getiren, Özdilek yönetimindeki ilk karşılaşmada da Fenerbahçe'ye evinde yenilen Denizlispor, maç sonrası yaşanan olaylarla da gerildi. Hafta içinde eski başkanlardan Süleyman Urkay'ın beraberinde biri silahlı 2 kişiyle yönetimin düzenlediği basın toplantısına girmeye çalışmasıyla şoke olan yeşil-siyahlılara alınan galibiyet ilaç oldu.
Rakibini, yeşil-siyahlı formayla ilk golünü atan Olcay Şahan ve Murawski'nin penaltısıyla geçen Denizlispor, derin bir nefes aldı. Bu galibiyetle düşme hattına gerilemekten kurtulan Denizlispor, 11 puana ulaştı. Denizlispor, haftayı düşme barajındaki Ankaragücü'nün 2 puan üzerinde 12'nci sırada tamamladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü İçel İdmanyurdu'nu tur atlamak için konuk ettikten sonra ligde pazar günü evinde Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Denizlispor, evindeki 3 maçlık yenilgi serisine de son vermeye çalışacak. Eşik olarak gördükleri maçı kayıpsız geçtiklerini söyleyen teknik direktör Mehmet Özdilek, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Haftalar ilerledikçe daha iyi hale geleceğiz" dedi.

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