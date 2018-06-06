Denizlispor kapış kapış

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de İstanbulspor'la anlaşan Fatih Tekke'nin yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Denizlispor'da sözleşmesi biten isimler, transferin gözdesi oldu.

Altyapı patentli Atakan, Altınordu'ya transfer olurken Kappel ve Barış'ı Yeni Malatyaspor'un istediği öğrenildi. Yönetim, sözleşme yenilemek için 250 bin Euro talep eden Kappel'le anlaşmaya varamadı. Yine sözleşmesi sona eren Aissati ile alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'nun yolunu tutan Mehmet Akyüz'ü Spor Toto 1'inci Lig'den birçok kulüp istiyor. Kontratı devam eden Ziya'ya da Giresunspor ve Bursaspor'un talip olduğu iddia edildi.

