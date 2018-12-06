Denizlispor kapalı gişe

DENİZLİ, ()

SPOR Toto 1. Lig'de son 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle müthiş bir çıkış yakalayıp taraftarına yıllar sonra Süper Lig şarkıları söyleten 2'nci sıradaki Denizlispor, lider Gençlerbirliği'yle pazar günü evinde kapalı gişe oynayacak. Zirve yarışındaki kritik 90 dakika öncesi satışa çıkan biletlerin 14 bini 48 saat içinde tükendi. Maç için sadece misafir tribünün olduğu kale arkası tarafında çok az sayıda bilet kaldı. Karşılaşmada 15 bin kapasiteli Denizli Atatürk Stadı tıklım tıklım dolacak.

Ligde Gençlerbirliği'nin 34, takipçisi Denizlispor'un ise 29 puanı bulunuyor. Denizlispor'da ağrıları bulunan Recep iyileşip takımla antrenmana çıkarken, sakatlığı süren Alperen, son çalışmaya katılmadı.