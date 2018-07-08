Denizlispor kadroyu kurdu

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon küme düşmekten kıl payıyla kurtulduktan sonra teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirip rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, üst üste hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi.

Geçen sezondan Kappel, Atakan, Lazic, Canberk, Eze, Şevki, Hasan, Barış, Zeki, İsmail Haktan gibi isimlerle vedalaşan yeşil-siyahlılar, sözleşmesi süren Kerem Can, Taha Can, Ziya, Mehmet Akyüz'ün yanı sıra iç transferde Aissati, Burak Altıparmak ve Cenk'le yeniden anlaştı.

Dış transferde geçen sezon ikinci yarıda Akhisarspor'dan kiraladığı eski futbolcusu Alperen Babacan'la yeniden söz kesen Denizlispor, 8 takviye birden yaptı. Kadrosunu Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Gazişehir'den Muhammed Himmet ve Adam Stachowiak, Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Altınordu'dan Deniz Vural, Konyaspor'dan Seddar Karaman ve Abdülkerim Bardakçı ile Ankaragücü'nden Kibong Mbamba'yla güçlendiren Denizlispor, yabancı bir golcü de alıp transferi donduracak.