Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu daha
Marmara'ya 7 deprem izleme istasyonu...
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
D-100'ü kilitleyen zincirleme kaza
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18 bin 632 personel ihraç edildi
Son OHAL KHK'sı yayımlandı 18...
AK Parti'nin TBMM Başkan adayı Binali Yıldırım oldu
Ak Parti'nin Meclis Başkan adayı...

Denizlispor kadroyu kurdu

DENİZLİ, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon küme düşmekten kıl payıyla kurtulduktan sonra teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirip rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, üst üste hamlelerle kadrosunu...

Denizlispor kadroyu kurdu

DENİZLİ, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen sezon küme düşmekten kıl payıyla kurtulduktan sonra teknik direktörlük görevine Osman Özköylü'yü getirip rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Denizlispor, üst üste hamlelerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi.
Geçen sezondan Kappel, Atakan, Lazic, Canberk, Eze, Şevki, Hasan, Barış, Zeki, İsmail Haktan gibi isimlerle vedalaşan yeşil-siyahlılar, sözleşmesi süren Kerem Can, Taha Can, Ziya, Mehmet Akyüz'ün yanı sıra iç transferde Aissati, Burak Altıparmak ve Cenk'le yeniden anlaştı.
Dış transferde geçen sezon ikinci yarıda Akhisarspor'dan kiraladığı eski futbolcusu Alperen Babacan'la yeniden söz kesen Denizlispor, 8 takviye birden yaptı. Kadrosunu Balıkesirspor'dan Burak Çalık, Gazişehir'den Muhammed Himmet ve Adam Stachowiak, Adanaspor'dan Gökhan Süzen, Altınordu'dan Deniz Vural, Konyaspor'dan Seddar Karaman ve Abdülkerim Bardakçı ile Ankaragücü'nden Kibong Mbamba'yla güçlendiren Denizlispor, yabancı bir golcü de alıp transferi donduracak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325