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Denizlispor kaçanlara yandı

TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, rakibinin sahası bakımda olduğu için Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da oynanan müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini üç maça çıkarırken, ilk 6 yarışında bir yara aldı....

Denizlispor kaçanlara yandı
TFF 1'inci Lig'de Denizlispor, rakibinin sahası bakımda olduğu için Beşiktaş'ın stadı Vodafone Arena'da oynanan müsabakada Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini üç maça çıkarırken, ilk 6 yarışında bir yara aldı.
Deplasmanda Eskişehirspor ve Göztepe'yi, iç sahada Giresunspor'u yenip üç haftalık bir galibiyet serisi yakalayınca gözünü yukarılara çeviren yeşil siyahlı ekip, son üç müsabakada 7 puan kaybederek üst gruptan koptu. 

Teknik direktör Ali Tandoğan'ın lisansı yeterli olmadığı için maç sonrası teknik sorumlu olarak medya karşısına çıkan Ferudun Yarkın,  final paslarında ve son vuruşlarda beceriksiz olduklarını söyledi. 2-0 geriye düştükten sonra 2-1'i yakalamalarına rağmen beraberlik golünü atamadıklarını dile getiren Yarkın, "Aslında oyunu çevirebilecek pozisyonlar ürettik ancak son vuruşu yapamadık. Oyunun son 4 dakikasında bile oyunu çevirebilirdik ama olmadı" şeklinde konuştu.          

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