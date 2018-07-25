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Denizlispor İstanbulspor'a yenildi

DENİZLİ, () -  Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam kampında sürdüren Spor Toto 1'inci Lig temlislcisi Denizlispor, ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.  İlk özel karşılaşmasında İran'ın...

Denizlispor İstanbulspor'a yenildi

DENİZLİ, () - 

Yeni sezon hazırlıklarını Kızılcahamam kampında sürdüren Spor Toto 1'inci Lig temlislcisi Denizlispor, ikinci hazırlık karşılaşmasında İstanbulspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. 
İlk özel karşılaşmasında İran'ın Tractor Sazi takımını 3-0'la geçen Denizlispor, İstanbulspor karşısına Adam Stachowiak, Muhammed Himmet, Alperen, Abdülkerim, Gökhan, Mbamba, Burak, Recep, Ziya, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz on biriyle çıktı. Yeşil-siyahlılar, 79'uncu dakikada Barış'ın golüne engel olamadı. 
Kampın son derece verimli geçtiğini belirten teknik direktör Osman Özküylü, hazırlık maçlarında alınan skorların önemli olmadığını vurguladı. Özköylü, "Önemli olan sistemimizin oturması. Sezon başlayana kadar hazır hale geleceğiz" dedi. 

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