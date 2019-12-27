Denizlispor ilk devreyi Ankara'da tamamlayacak
DENİZLİ, () - SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 kaybederek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Yukatel Denizlispor, ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ermayan Stadı'nda saat 15.00'te...
DENİZLİ, () -
SÜPER Lig'de geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 kaybederek üst sıralara tırmanma şansını kaçıran Yukatel Denizlispor, ilk yarının son haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ermayan Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlığı süren sol bek Bergdich ile kart cezalısı sağ bek Lopes Ankara deplasmanında forma giyemeyecek.
Başkan Ali Çetin, Alanyaspor mağlubiyetini Ankaragücü maçında telafi edeceklerini söyledi. Geçen hafta hiç beklemedikleri ağır bir mağlubiyet aldıklarını dile getiren Başkan Çetin, "Ankaragücü karşısında galip gelerek ilk yarıyı moralli bitirmek istiyoruz. Biz hedefleri olan bir kulübüz. İkinci yarı daha iyi bir Denizlispor izletmek için elimizden geleni yapacağız. Ankaragücü maçında oyuncularımızdan mutlaka 3 puan bekliyoruz" dedi.
Denizlispor'un muhtemel on biri şöyle;
Stackhowiak - Zeki, Sapunaru, Mustafa, Sedat, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissati, Rodallega
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