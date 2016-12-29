Denizlispor ile Denizli Büyükşehir Belediyespor birleşiyor

DENİZLİSPOR ile Denizli Büyükşehir Belediyespor'un birleşmesinde ilk somut adım atılıyor.

Spor Toto 3'üncü Lig'de bu sezon düşme hattında bulunan Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay'ın girişimi üzerine TFF 1'inci Lig'deki Denizlispor'a devredilecek. Kulübün 11 Ocak'ta yapılacak olağanüstü genel kurulunda yönetim Denizlispor'a geçecek. Adı değiştirilecek ancak, renkleri aynı kalacak Denizli Büyükşehir Belediyespor, Denizlispor'un altyapısı olacak. Büyükşehir Belediyesi, yeniden bir kulüp kurarak 27 amatör branşta faaliyetlerini sürdürecek.

Yeşil siyahlı yönetim, neredeyse tüm futbolcuları ile yollarını ayıran kırmızı beyazlı kulübü borçsuz devralacak. Hemen transfer çalışması başlatacak olan Denizlispor yönetimi, altyapı oyuncularını bu kulüpte değerlendirecek. Alınacak bir kaç takviye ve kulüpte kalan futbolcularla sezon sonunu getirilmeye çalışılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde konuyla ilgili düzenlenen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay, Büyükşehir Belediyespor Başkanı Rüşan Uzunoğlu, Denizlispor yöneticileri Ali Fırat ve Taner Atilla ile Denizli Büyükşehir Belediyespor Asbaşkanı Akın Çelik alınan kararın detaylarını açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, iki kulübün birleşmesini çok uzun zamandan bu yana arzu ettiğini söyledi. Kent içi ve dışından son 3 yıldır sürekli kulübün satılması yönünde teklifler aldıklarını söyleyen Zolan, şöyle konuştu:

"İyi paralar teklif ettiler. Ama kulübü bu şekilde vermeye gönlüm razı olmadı. Bizim istediğimiz Denizli'nin evlatlarının futbol oynayacağı bir kulüp olmasıydı. Koşulların olgunlaşmasını bekledik. Şimdi zamanı geldi."

Kulübü devrettiklerini, resmi işlemlerin ise süreç içinde tamamlanacağını söyleyen Zolan, "Ben belediye kulüplerinin böyle bir yarış içerisinde olmasına karşı olan biriyim. Belediyeler amatör branşlara destek vermeli, tesisler kazandırmalı. Bir arada olma ve yeni bir süreç başlatma noktasında ortak karar aldık" dedi.

Zolan, birleşme talebinin Denizlispor Başkanı Süleyman Urkay'dan geldiğini, talebi kabul ettiklerini, kulubün tek kuruş borcu da olmadığını belirtti. Süleyman Urkay ise birleşmeyi yıllardır talep ettiğini belirterek, şöyle dedi:

"Bu birleşme Denizli futbolunu daha üst noktalara taşıyacaktır. Zamanla göreceğiz. Bizim yol haritamız belli. Altyapıya dayalı bir modelimiz var. Buna göre yeni bir takım kurulacak. Takımın ligde bulunduğu konumun bir önemi yok. Biraz hızlı çalışacağız ve transfer yapıp hazırlık sürecini başlatacağız. Öncelikli hedefimiz bu takımı ligde tutmak. Kulübün Denizlispor'un altyapısı olmasını istiyoruz. Denizli'nin çocuklarının profesyonelliğe geçişte kullanacakları bir kulüp haline getireceğiz."