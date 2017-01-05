Denizlispor, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'ya gitti

Kadroya takviye isteyen teknik direktör Ali Tandoğan, yönetimin transfer yasağını kaldırmak için başlattığı girişimlerin sonuçlanmasını bekliyor. Önceki akşam yapılan toplantıda takımda kalmasına karar verilen Moritz ve Perovic'in durumları, transfer yasağının kalkması halinde yeniden değerlendirilecek.
Antalya kafilesinde Antalya kafilesinde kaleciler Zeki, Asil Kaan ve Ömer'in yanı sıra Keremcan, Ömer Alp, Cenk, Alperen, Batıcan, Tahacan, Taşkın, Sankoh, Burak, Veli, Berkan, Ziya, Şevki, Cihan, Perovic, Anıl, Barış, Moritz ve İsmail yer aldı FOTOĞRAFLI